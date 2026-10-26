В октябре 2026 года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская армия может использовать крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу GBU-43/B MOAB для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана.

Неназванный американский чиновник на условиях анонимности сообщил CNN, что для поражения более сложных целей — в частности, расположенных глубоко под землей — требуются более мощные бомбы, и крупнейшей из них является MOAB. В то же время, как отмечал телеканал, возникают вопросы относительно эффективности этого боеприпаса против иранских ядерных объектов и других подземных целей. Хотя бомба способна «уничтожить территорию, сопоставимую с девятью городскими кварталами», она, вероятно, не сможет проникнуть достаточно глубоко под землю, чтобы разрушить предполагаемые ядерные объекты в Пикасе, защищенные слоями гранита, сообщили источники телеканала.

Реклама

«MOAB — это оружие масштабной информационной операции; оно отлично подходит для зачистки огромных территорий, но не более того. Оно, безусловно, не предназначено для глубокого проникновения», — сообщил еще один источник CNN.

По мнению источников CNN, в случае применения бомба вызовет масштабные разрушения, но, вероятно, лишь на поверхности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал, что США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября. Он уже направил в Персидский залив третью авианосную ударную группу, а также дополнительно 10 тысяч моряков и морских пехотинцев. Министр обороны США Пит Хегсет посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Госдепартамент США распорядился начать эвакуацию части дипломатов и членов их семей с Ближнего Востока на фоне угрозы эскалации в регионе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что Иран готовится к новой кампании ударов со стороны США и планирует ответные действия, в частности против Израиля и ОАЭ.

В своей инфографике NV рассказывает, что известно об авиабомбе MOAB (Massive Ordnance Air Blast — «тяжелый боеприпас фугасного действия»), также известной как Mother of All Bombs («мать всех бомб»).

GBU-43/B MOAB — основные характеристики

GBU-43/B MOAB — самая мощная неядерная бомба в арсенале США по количеству взрывчатого вещества и принципу действия.