Российский Газпром угрожает прекратить поставки газа в Европу, если ЕС введет «ценовой потолок»

16 октября, 16:12
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Газпром угрожает прекратить поставки газа в Европу в случае введения «потолка» цен (Фото:Газпром/Telegram)

Газпром угрожает прекратить поставки газа в Европу в случае введения «потолка» цен (Фото:Газпром/Telegram)

Россия пригрозила прекратить поставки газа в Европейский союз, если страны-члены примут решение о введении потолка цен на голубое топливо.

Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

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Он заявил, что введение лимита цен на российский газ, которое ЕС рассматривает в рамках санкций в ответ на развязанную РФ войну против Украины и провоцирование энергетического кризиса, якобы нарушает условия контрактов.

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«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — цитирует Миллера российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Ранее в России также пригрозили обрубить поставки нефти странам, которые введут ценовые потолки.

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Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают ограничение цен на газ из России, но согласовать решение пока не удалось.

На следующей неделе Брюссель обнародует предложения по началу совместной покупки газа в течение нескольких месяцев и разработке альтернативного ориентира цены на газ в рамках мероприятий по укрощению роста цен на энергоносители.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года ЕС в рамках санкций ввел эмбарго на российскую нефть (кроме трубопроводной) и угля.

Впрочем, из-за значительной зависимости от российского газа страны Евросоюза пока не отказались от поставок из России.

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Из-за того, что нынешние цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС стремятся установить предельную цену на топливо, но им трудно достичь согласия относительно того, в какой форме это должно быть — будь то ограничение цены на весь газ, или трубопроводный газ, или только на газ, используемый для производства электричества.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Газ Евросоюз Газпром Алексей Миллер Поставки газа Газовая война Транзит газа Россия-ЕС Российский газ Цены на газ Цена на газ Война России против Украины

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