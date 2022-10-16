Российский Газпром угрожает прекратить поставки газа в Европу, если ЕС введет «ценовой потолок» 16 октября, 16:12 Газпром угрожает прекратить поставки газа в Европу в случае введения «потолка» цен (Фото:Газпром/Telegram)

Россия пригрозила прекратить поставки газа в Европейский союз, если страны-члены примут решение о введении потолка цен на голубое топливо.

Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Он заявил, что введение лимита цен на российский газ, которое ЕС рассматривает в рамках санкций в ответ на развязанную РФ войну против Украины и провоцирование энергетического кризиса, якобы нарушает условия контрактов.



Видео дня

«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — цитирует Миллера российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Ранее в России также пригрозили обрубить поставки нефти странам, которые введут ценовые потолки.

Читайте также: Сергей Фурса Очередной хитрый газовый план Кремля

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают ограничение цен на газ из России, но согласовать решение пока не удалось.

На следующей неделе Брюссель обнародует предложения по началу совместной покупки газа в течение нескольких месяцев и разработке альтернативного ориентира цены на газ в рамках мероприятий по укрощению роста цен на энергоносители.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года ЕС в рамках санкций ввел эмбарго на российскую нефть (кроме трубопроводной) и угля.

Впрочем, из-за значительной зависимости от российского газа страны Евросоюза пока не отказались от поставок из России.

Из-за того, что нынешние цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС стремятся установить предельную цену на топливо, но им трудно достичь согласия относительно того, в какой форме это должно быть — будь то ограничение цены на весь газ, или трубопроводный газ, или только на газ, используемый для производства электричества.