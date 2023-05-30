Газпром отправляет своих охранников на войну России против Украины — The Wall Street Journal 30 мая, 09:42 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские охранные фирмы, которые были созданы крупнейшими государственными корпорациями РФ, в частности, Газпромом, отправляют своих работников на войну России против Украины, пишет The Wall Street Journal.

«Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю», — говорится в статье.

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В материале сказано, что подобные группы подражают ЧВК Вагнера, однако в них входит гораздо меньше людей. Также в подобных группах боевикам платят более высокую зарплату, чем получают в ЧВК Вагнера.

В статье говорится, что российский диктатор Владимир Путин не хочет начинать новую масштабную мобилизацию, поэтому Кремль передал набор персонала частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных государственных контрактов.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 208 тысячам военных.