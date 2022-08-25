Европа сама породила младофюрера. Ющенко подверг сокрушительной критике газовые договоренности стран ЕС с Россией последних лет 25 августа, 16:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin)

«Шредеризация» всей Европы и готовность влиятельных стран ЕС заключать контракты с Россией, несмотря на ее варварскую политику, за последние 15 лет зашла так глубоко, что Владимир Путин получил широкий круг союзников и возможность шантажировать страны газом.

Об этом заявил в интервью НВ третий президент Украины Виктор Ющенко.

"К примеру, 2008 год. Весной Украине и Грузии отказывают в ПДЧ (План действий по членству в НАТО — ред.), через 2,5 месяца Путин заводит войска в Грузию. Через два месяца подписывается первое соглашение с компаниями, в том числе германскими, Северный поток-1. Как это можно политику паковать в одно здоровое профессиональное осознание?» — возмутился Ющенко.

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Он напомнил странам Запада, что война в Грузии тоже была террором со стороны РФ, открытой территориальной войной, а не замороженным конфликтом. «Наконец, объединенная Европа и немецкая ее часть приходит к выводу, что это тот момент, в который нужно поставить на повестку дня новый транзитный проект», — напомнил о событиях 2008 года Ющенко.

«Уважаемые, у Украины есть мощности, которые перекрывают все потребности Европы на много лет вперед. 140 миллиардов — мощность наших пяти ветвей транспортировки российского газа, используемого на треть. О каком Северном потоке-1 нужно ставить вопрос? Очевидно, делается политический замес», – подчеркнул он.

Когда же в 2014 году Владимир Путин напал на Украину и аннексировал Крым, через несколько месяцев состоялся инвестиционный российский форум, где с немецкими компаниями был подписан следующий меморандум о Северном потоке-2. «У нас идет война. Что это за политика?" — снова задал вопрос Ющенко.

Третий президент Украины предположил, что одной из причин такого поведения Путина и такой проблемы, которую он породил, было то, что европейская семья давно разучилась говорить одним голосом.

«И потому сольная позиция Германии или Франции, возможно, Италии или еще двух сателлитов, можно назвать, привела к тому, что Путин диверсифицировал европейскую политику до такого уровня, что общего голоса нет, — напомнил Ющенко. — Поэтому легко [налаживались] контакты через букеты цветов, через контакты на высшем уровне, через рукоподаяние и т. д. И Европа привела к тому, что мы породили за последние 15 лет диктатора, младофюрера, принесшего в Европу диктатуру, с которой она самостоятельно не справится — это фак.».

Виктор Ющенко подчеркнул, что сегодня Путин действительно воюет со всем миром. Поэтому весь мир «должен быть вдохновлен тем сопротивлением, которое оказывает Украина, действовать очень динамично, очень эффективно, тогда победа будет за нами».



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