Опытный дипломат. СМИ выяснили, кто станет новым послом Германии в Украине

1 июля, 22:21
Бывший государственный секретарь по финансовым вопросам и опытный дипломат Гайко Томс станет послом Германии в Украине. Он заменит на посту Мартина Егера, сообщает во вторник, 1 июля, издание Welt.

По данным издания, правительство Германии должно утвердить это назначение в среду, 2 июля. Томс во внутреннем документе правительства Германии упоминается как будущий посол в Украине.

Как пишет Welt, 57-летний дипломат с 2020 по 2023 год был послом Германии в Бразилии, а до того — заместителем главы представительства Германии при НАТО. До того, как Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, Томс был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов ФРГ.

18 июня в немецком правительстве подтвердили, что посол Германии в Украине Мартин Егер станет новым главой Федеральной разведывательной службы (BND) в ФРГ.

Егер стал послом Германии в Украине в июле 2023 года. На посту он заменил Анку Фельдгузен, которая занимала должность посла Германии в Украине с июля 2019 года. С сентября 2021-го дипломат был послом ФРГ в Ираке.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Мартин Егер Германия Война России против Украины Российская агрессия

