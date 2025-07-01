Опытный дипломат. СМИ выяснили, кто станет новым послом Германии в Украине
Вероятный будущий посол Германии в Украине Гайко Томс (по центру) (Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / X)
Бывший государственный секретарь по финансовым вопросам и опытный дипломат Гайко Томс станет послом Германии в Украине. Он заменит на посту Мартина Егера, сообщает во вторник, 1 июля, издание Welt.
По данным издания, правительство Германии должно утвердить это назначение в среду, 2 июля. Томс во внутреннем документе правительства Германии упоминается как будущий посол в Украине.
Как пишет Welt, 57-летний дипломат с 2020 по 2023 год был послом Германии в Бразилии, а до того — заместителем главы представительства Германии при НАТО. До того, как Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии, Томс был государственным секретарем в Федеральном министерстве финансов ФРГ.
18 июня в немецком правительстве подтвердили, что посол Германии в Украине Мартин Егер станет новым главой Федеральной разведывательной службы (BND) в ФРГ.
Егер стал послом Германии в Украине в июле 2023 года. На посту он заменил Анку Фельдгузен, которая занимала должность посла Германии в Украине с июля 2019 года. С сентября 2021-го дипломат был послом ФРГ в Ираке.