«Мы обеспокоены». Молдова опасается вторжения России — премьер 25 июля, 15:45 Наталья Гаврилица (Фото:Natalia Gavrilita/Facebook)

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее народ опасается вторжения России на фоне ее нападения на Украину.

«Конечно, мы обеспокоены Это риск, это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень обеспокоены», — сказала она в эфире CNN.

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По ее словам, если страна может начать войну, не принимая во внимание международное право, то в этом смысле никто не в безопасности.

«Я думаю, что многие страны обеспокоены», — сказала она.

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