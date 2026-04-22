Израиль впервые применил на поле боя против Хезболлы артиллерию нового поколения

Армия обороны Израиля впервые применила новую самоходную гаубицу Ro’em во время наземной операции на юге Ливана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военные оценили результаты обстрелов как успешные и заявили о достижении поставленных целей при выполнении боевого задания.

Гаубица Ro’em, которая также называется SIGMA 155, обеспечивает значительное повышение боевой мощи артиллерийских подразделений.

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Разработала САУ компания Elbit Systems. На задней части шасси разработчики разместили автоматизированную башню со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра с дистанционным управлением.

Она отличается более высокой скорострельностью и большей дальностью огня по сравнению с имеющимися образцами вооружения на балансе израильской армии. Помимо огневых характеристик новая установка предлагает лучшую мобильность на поле боя.

Армия обороны Израиля будет вводить Ro’em в строй постепенно из-за перевооружения дивизионов, эксплуатирующих сейчас устаревшую САУ M109.