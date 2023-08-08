15-я годовщина вторжения РФ в Грузию: премьер Гарибашвили заявил, что правительство привержено «мирному пути воссоединения страны» 8 августа, 09:37 Ираклий Гарибашвили (Фото:www.facebook.com/GaribashviliOfficial)

В 15 годовщину вторжения России в Грузию премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «правительство по-прежнему привержено мирному пути восстановления территориальной целостности и воссоединения страны».

«Прошло 15 лет с начала августовской войны 2008 года. Сегодня для всех нас особенный день — российская военная агрессия привела к большим человеческим жертвам, насильственному перемещению мирного населения и временной оккупации наших территорий, что до сих пор остается главным вызовом для суверенитета и дальнейшего развития нашей страны», — написал он в Facebook.

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По его словам, «правительство по-прежнему привержено мирному пути восстановления территориальной целостности и воссоединения страны».

«Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов и всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшее время», — заявил он.



В августе 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия заявила об обстреле грузинских сел со стороны непризнанной республики Южная Осетия и о нескольких провокациях против официальных властей.

После этого в Тбилиси анонсировали восстановление конституционного порядка в самопровозглашенной республике.

Грузинская армия осуществила наступление и заняла большую часть Цхинвали — главного населенного пункта Южной Осетии.

Российские войска непосредственно вмешались в этот внутренний конфликт, причем российские пропагандистские СМИ обвинили Грузию в целенаправленном обстреле Цхинвали.

10 августа из-за прямого вторжения РФ, в Тбилиси заявили об отводе войск из Цхинвали и об одностороннем прекращении огня.

Президент Михеил Саакашвили подписал план перемирия, предложенный Евросоюзом, и, в частности, президентом Франции Николя Саркози (от 12 августа), главными пунктами которого было окончательное прекращение огня и возврат сторонами конфликта войск на свои базы.

Вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года. Однако, де-факто, войска РФ остаются на территории самопровозглашенных республик и поныне, оставаясь фактором влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии.