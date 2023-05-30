Кремлевские нарративы. Премьер-министр Грузии назвал «желание Украины стать членом НАТО» одной из причин войны 30 мая, 14:10 Ираклий Гарибашвили (Фото:www.facebook.com/GaribashviliOfficial)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили повторил нарратив Кремля и заявил, что одной из причин полномасштабной войны России против Украины якобы стало «желание Украины стать членом НАТО».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году, Гарибашвили сказал, что «все знают причину».

На уточняющий вопрос Гарибашвили сказал:

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«Я думаю, что вы и аудитория хорошо знает. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин», — сказал он.

На еще один уточняющий вопрос Гарибашвили сказал, что он «не хочет спекулировать» и не хочет «цитировать заявления российского правительства».

«Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия», — сказал он.



Ранее Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить прямые санкции против РФ. По его словам, «некоторые украинские политики» якобы «очень хотели бы», чтобы в Грузии был открыт «второй фронт» против России, но этого не произойдет.