За дружбу с Кремлем: Европарламент официально призвал ввести санкции против Шредера

19 мая, 14:39
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Гархарда Шредера упрекают в сотрудничестве с РФ, несмотря на ее агрессию против Украины (Фото:Alexei Druzhinin/REUTERS)

Гархарда Шредера упрекают в сотрудничестве с РФ, несмотря на ее агрессию против Украины (Фото:Alexei Druzhinin/REUTERS)

В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства (1998−2005) Гархарда Шредера.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Поводом для этого стала его сотрудничество с кремлевским режимом, несмотря на агрессию РФ против Украины.

После начала российского вторжения от Шредера начали требовать уйти из руководства российских госкомпаний Роснефть и Газпром.

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Упреки в адрес бывшего канцлера были связаны, в том числе с тем, что эти должности он мог получить за лояльность к Кремлю на посту главы правительства и лоббирование ее газовых интересов.

Согласно резолюции, европейские санкции должны распространяться не только на российских олигархов, но и на иностранных членов правления крупных российских компаний и «политиков, которые продолжают получать деньги РФ».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Газпром Германия Европарламент Роснефть Герхард Шредер Санкции Война России против Украины

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