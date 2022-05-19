За дружбу с Кремлем: Европарламент официально призвал ввести санкции против Шредера 19 мая, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Гархарда Шредера упрекают в сотрудничестве с РФ, несмотря на ее агрессию против Украины (Фото:Alexei Druzhinin/REUTERS)

В четверг, 19 мая, Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства (1998−2005) Гархарда Шредера.

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Поводом для этого стала его сотрудничество с кремлевским режимом, несмотря на агрессию РФ против Украины.

После начала российского вторжения от Шредера начали требовать уйти из руководства российских госкомпаний Роснефть и Газпром.

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Упреки в адрес бывшего канцлера были связаны, в том числе с тем, что эти должности он мог получить за лояльность к Кремлю на посту главы правительства и лоббирование ее газовых интересов.

Согласно резолюции, европейские санкции должны распространяться не только на российских олигархов, но и на иностранных членов правления крупных российских компаний и «политиков, которые продолжают получать деньги РФ».

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