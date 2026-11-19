Президент Владимир Зеленский не уверен в наличии общего понимания между Украиной и партнерами относительно того, как должны действовать гарантии безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО .

Об этом глава украинского государства сообщил 19 ноября на брифинге в Берлине после заседания «Коалиции желающих», сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Реклама

«Они (представители США — ред.) обсуждали это, как я понял, с президентом (Дональдом Трампом — ред.), с российской стороной и с европейской стороной, что они действительно готовы приблизиться к этому, приблизиться к реальным переговорам, к реальным результатам переговоров, чтобы предложить Украине процесс обеспечения безопасности на основе статьи. Да, но я не уверен, что у нас есть общее понимание исключения в отношении статьи 5, как мы это понимаем», — сказал президент Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что официальный Киев был бы рад развертыванию американских военных баз в Украине, сообщает телеканал «Новости. Live».

«Итак, мой вопрос — а как насчёт американских солдат? Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке — они же, кстати, тоже не в НАТО. Поэтому есть ли ответ на этот вопрос? У меня пока — нет», — резюмировал президент Зеленский.

13 ноября во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что власти США предлагают Украине гарантии, «схожие со статьями 4 и 5» Устава НАТО. Однако, по словам главы украинского государства, на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской территории находиться американские военные, в Вашингтоне ответили отрицательно.

По словам президента Зеленского, американцы описывают эти гарантии как двусторонние — подобные тем, которые имеет Израиль, или договоренностям США с некоторыми арабскими странами, где расположены американские базы и системы ПВО. Поэтому, подчеркнул он, Украине нужны четкие положения о том, что именно означают такие гарантии.

Реклама:

18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что американские дипломаты оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения по НАТО, военным ресурсам и размещению войск в Европе в рамках переговоров о прекращении войны.

Отмечается, что стремление США заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Европейские лидеры убеждены, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, писало издание.

Как подчеркнули в Bloomberg, представители США даже спросили Киев, готов ли он уступить России Донбасс — в обмен на членство в военном альянсе НАТО.

19 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер в Берлине после заседания «Коалиции желающих» заявил, что Россия «согласится» на вариант с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. Он, в частности, утверждает, что США «удалось убедить» Кремль принять такую идею.