Климкин назвал три критических условия, без которых гарантии безопасности не заработают

В процессе переговоров, которые ведет Украина относительно гарантий безопасности от своих западных партнеров, есть фундаментальный вызов: они могут быть реализованы только при соблюдении ряда условий, считает Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах.

Перспективы воплощения гарантий безопасности в жизнь и риски того, что они останутся лишь символическими, Климкин озвучил в интервью Radio NV.

«Проблема — если хотите, фундаментальный вызов — в том, что все это может реализоваться при определенных условиях, из которых главными являются три», — подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Реклама

Первое из этих условий, по его словам — необходимость договоренностей с Россией. «В какой форме, сколько договоренностей, но тем не менее — договоренности с Кремлем», — подчеркнул Климкин.

Второй он назвал потребность в том, чтобы США выполнили свою часть договоренностей. «Вторая история заключается в том, что американцы серьезно вкладываются в то, что помогают европейцам и в критическом случае [угрозы для Украины] не слезают», — озвучил это условие бывший глава МИД.

Третье условие, по его мнению — необходимость утверждения гарантий безопасности в странах Европы и их парламентах. «По меньшей мере в некоторых европейских странах, которые будут критическими», — отметил Климкин.

«По первому пока, как вы понимаете, больше вопросов, чем ответов. Точнее, сплошные вопросы. О втором, говорить, конечно, нужно. И это происходит в Париже и не только в Париже. Но на фоне Венесуэлы и, главное — Гренландии, где американцы пока не собираются отступать, наоборот, после Венесуэлы они просто полны убеждения, что они этого достигнут, выглядит вопрос об американо-европейском сотрудничестве по безопасности чем-то, что может повернуться совсем с другой стороны, реально в любой момент», — считает экс-дипломат.

Он также предположил, что третье условие Кремль использует для «цунами» и раскачивания ситуации в Европе. «А на фоне сегодняшних рейтингов ключевых правительств, на фоне непростых дискуссий, какая экономическая парадигма, экономическая модель подходит Европе и, главное, как этого достичь — здесь пока также сплошные вопросы. Все это довольно непросто», — резюмировал бывший министр иностранных дел Украины.

Реклама:

Комментируя перспективы размещения западных военных контингентов в Украине, Климкин подчеркнул, что его беспокоит отсутствие в странах Европы «критического солидарного видения, как это будет выглядеть, и кто, и что будет делать».

«Это все солидарное видение опять-таки зависит от согласия Кремля и от поддержки американцев. А это означает, что все эти вопросы будут, опять-таки, обсуждаться в диалоге Кремля и Вашингтона. То есть как, собственно, в Москве этого и хотели бы. И это то, что не совсем вдохновляет», — добавил он.

По словам Климкина, «без решения этих вопросов все это размещение [контингентов в Украине] будет выглядеть скорее очень важным, но тем не менее потоком символов».

6 января в Париже состоялась встреча Коалиции желающих, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, а также представители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Во встрече участвовали представители 35 стран, входящих в состав коалиции. Ее лидеры и соучредители, Франция и Великобритания, подписали с Зеленским декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Участники саммита также договорились о создании координационного центра для совместной работы армий и усиления оперативного сотрудничества.

Также участники Коалиции желающих утвердили Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что эта декларация впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами коалиции, Украиной и США по созданию надежных гарантий безопасности. В документе подробно изложены все компоненты этих гарантий.

Реклама:

Позже стало известно, что США не подписывали совместную декларацию о гарантиях безопасности, это сделала только Коалиция желающих. Более того, из финального текста Парижской декларации исчезла детализированная фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.