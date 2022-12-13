В ЕС отправили демарш Макрону из-за слов о гарантиях для России — Reuters

13 декабря, 01:02
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Страны Балтии и другие европейские страны возмутили комментарии президента Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности для России. Они официально заявили о несогласии с такой позицией.

Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД.

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Сообщается, что черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС.

Как отмечает Reuters, в нем подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге — раскол и ослабление Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявлял, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

В ответ секретарь Совета нацбезопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

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В МИД Польши, комментируя заявление президента Франции Эмануэля Макрона, заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Демарш Франция Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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