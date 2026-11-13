«Отправили империи на свалку истории». На саммите в Дублине 39 стран подписали декларацию о безопасности в Европе

Декларация о европейской безопасности была принята по инициативе Франции (Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

На саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Дублине 11–12 ноября, 39 стран подписали декларацию о европейской безопасности. Документ, в котором речь идет, в том числе, и о гарантиях безопасности для Украины , был принят по инициативе Франции.

Об этом сообщило Радио Свобода в пятницу, 13 ноября.

«Позиция Европы в отношении поддержки Украины абсолютно четкая. Теперь мы должны четко сформулировать наш собственный мирный план и наше видение будущей архитектуры безопасности», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон, анонсируя подписание декларации.

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Как отметило Радио Свобода после ознакомления с содержанием документа, один из его главных принципов заключается в том, что любые решения, касающиеся европейской безопасности, должны приниматься при участии самой Европы.

Президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита в Дублине подчеркнул, что у Европы уже есть сформированная архитектура безопасности, а Россия на протяжении последних десятилетий пытается силой подорвать эту безопасность.

«Европа отправила империи и сферы влияния на свалку истории, и мы никогда не позволим им возродиться», — заявил Кошта.

В декларации государства-подписанты подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Также они подчеркнули необходимость предоставить Украине «надежные и действенные гарантии безопасности», чтобы предотвратить повторение агрессии в Европе.

«Безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности, а будущее развитие стратегической стабильности в Европе будет зависеть от завершения войны в Украине», — говорится в документе.

В декларации подчеркивается необходимость укрепления обороны Европы от угроз со всех направлений, при этом отдельно отмечается опасность для стран, расположенных на восточном фланге (то есть вблизи России).

Кроме того, государства-подписанты подтвердили важность свободы судоходства, в частности в Черном море, для глобальной продовольственной безопасности.

Декларацию подписали 39 стран Европейского политического сообщества из 47. Среди них — Украина, Великобритания, Норвегия, Молдова, Грузия и 26 из 27 государств Европейского Союза (за исключением Болгарии).