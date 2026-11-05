Рустем Умеров рассказал о переговорах в Брюсселе (Фото: Рустеп Умеров / Telegram)

На встрече в Брюсселе между представителями Украины, США и европейских партнеров главным вопросом повестки дня было обсуждение гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

По его информации, к обсуждению присоединились Франция, Великобритания, Германия, США и Североатлантический Альянс. Также обсуждалась новая стратегия европейской безопасности.

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«Продолжаем работу над этим треком. О деталях и дальнейших шагах сообщим позже», — пообещал Умеров.

И подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть «не политической декларацией, а реально работающей системой».

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры между Украиной, США и Европой по вопросам послевоенного восстановления Украины, ее экономического развития и гарантий безопасности. Рустем Умеров отметил, что встреча в Брюсселе является продолжением переговоров, которые состоялись во Флориде и Осло.

Переговоры украинской и американской делегаций в штате Флорида состоялись в марте 2026 года.

20 октября в столице Норвегии Осло президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также приняли участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.