Гарантии НАТО показывают Путину, что он не переживет Украину — Блинкен 14 июля, 22:56 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Долгосрочные обязательства по Украине, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть самым эффективным способом убедить российского диктатора Путина в том, что он не выиграет войну против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, передает CNN.



По мнению Блинкена, обязательства стран НАТО «могут быть лучшим способом разубедить Владимира Путина в том, что он каким-то образом сможет продержаться дольше, чем Украина и десятки стран, поддерживающих Украину». Госсекретарь США также сказал, что это может быть «самым быстрым способом положить конец войне».



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«Пока он продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно в этом разубедить. Эти долгосрочные обязательства в отношении безопасности Украины, ее экономического благополучия, а также гуманитарная помощь, вероятно, являются лучшим способом сделать это», — считает Блинкен.

Он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-террорист Россия готова положить конец развязанной ею войне.

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны Альянса, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. На саммите присутствовал президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ и получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля лидеры Большой семерки (G7) согласовали декларацию о поддержке Украины, которая станет основой для двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что к декларации присоединились еще десять стран.

Зеленский после саммита заявил, что Украина точно получит приглашение в НАТО после окончания войны, развязанной страной-агрессором Россией.