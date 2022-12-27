Обратного пути нет. В чем подвох идеи о «гарантиях безопасности» для России — Фридман 27 декабря, 16:12 Лишь сами россияне должны определить, сможет ли в будущем развиться альтернатива путинской России, убежден Лоуренс Фридман (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спорные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что после окончания войны России якобы необходимо предложить «гарантии безопасности», знаменуют попытку дискуссии об отношениях мира с Россией в будущем.

Вероятные расклады таких отношений в своей новой колонке детально анализирует Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

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По его словам, «нет ничего плохого в том, чтобы начать думать о послевоенном порядке безопасности, но только не в том случае, если это мышление является самообманом и предполагает возможное возвращение к довоенному статусу-кво».

«Возможно, мы можем представить будущую великую мирную конференцию — подобную Венскому конгрессу 1815 года, или Версальской конференции 1919 года, или парижскому саммиту 1990 года после окончания холодной войны — которая состоится в какой-то момент после прекращения огня. Мы также можем представить постпутинское руководство, готовое и способное наладить отношения с Западом. Но здесь требуется большая фантазия», — скептически констатирует Фридман.

Он напоминает, о целом ряде уже несработавших международных механизмов и гарантий. Так, своим вторжением в Украину Россия «грубо нарушила» Будапештский меморандум, заключенный после ядерного разоружения Украины. «Окончательный провал этого соглашения заключается в сообщениях о том, что крылатые ракеты, переданные России, использовались (за исключением их ядерных боеголовок) при атаках на критически важную инфраструктуру Украины», — указывает профессор.

Он также напоминает, что и сама Россия не смогла извлечь явных выгод из созданного ею альянса ОДКБ. «Кроме Беларуси, которая стала сателлитом России, Путин не получил никакой поддержки в своей войне [через механизмы ОДКБ], — констатирует Фридман. — Если от России не исходит достаточно дополнительной безопасности для ее собственного альянса, будет ли разумным ожидать, что НАТО предоставит больше [условных «гарантий"]?»

Отдельно Фридман пытается проанализировать, что может подразумевать Путин под «безопасностью» и является ли в таком случае реалистичной возможность ее «гарантировать».



«Путинское ощущение незащищенности могло начаться с беспокойства о своем личном будущем, но он расширил это до видения России, которое включает в себя постоянную борьбу с Западом и его либерализмом. НАТО мало что может сделать с этим видением, кроме как обеспечить поражение России в Украине», — приходит к выводу британский профессор.

По его словам, «обратного пути нет ни для одной из сторон». «Будущее Путина и его ближайшего окружения — дело российской элиты», — убежден аналитик. Он полагает, что лишь сами россияне должны определить и то, «сможет ли в будущем развиться альтернативная либеральная и демократическая концепция России, от которой зависит любой более стабильный европейский порядок безопасности».

«Запад может помочь, если есть с чем работать, потому что последствия продолжающегося хаоса и гнева будут ужасными, но первым его требованием будет появление другого типа лидера в Кремле, с достаточно сильной политической базой, чтобы противостоять суровой реальности российской ситуации. В конце концов, самые большие угрозы безопасности России лежат не за ее пределами, а внутри ее столицы», — заключает Фридман.