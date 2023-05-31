Макрон призвал Запад создать надежные гарантии безопасности для Украины 31 мая, 17:01 Эммануэль Макрон (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Страны Запада должны предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Barron’s.

По его словам, гарантии безопасности для Украины от стран Запада должны быть «ощутимыми и надежными».

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При этом глава французского государства подчеркнул, что Украина сегодня защищает Европу и поэтому «гарантии безопасности в многосторонних рамках» для нашей страны — в интересах западных государств.

23 мая в МИД Франции заявили, что Париж готов согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак при этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока оно не станет членом Альянса.