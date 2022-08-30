Ермак призвал гарантов к решительным шагам: Мы входим в новый этап этой жестокой войны 30 августа, 01:08 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины близится к завершению работы над документом с рекомендациями. Документ охватывает широкий круг гарантий военных, экономических, политических, санкционных.

Об этом сообщили в офисе президента.



Сопредседателями группы являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Отмечается, что на третьем заседании группы, состоявшемся в режиме видеоконференции, Андрей Ермак подчеркнул, что мечта о гарантиях безопасности для Украины последовательно превращается в план с четкими временными границами.

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«Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы», — сказал глава ОП.

Ермак заявил, что благодаря совместным усилиям членов группы менее чем через два месяца был создан качественный комплексный проект рекомендаций.

По его словам, этот документ охватывает широкий круг гарантий военных, экономических, политических, санкционных.

После подготовки финальной версии документ будет передан на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

"С его публикацией на сайте Офиса президента наши дипломатические структуры получат мощную помощь в контексте переговоров с правительствами государств-союзников и партнеров", - сказал Ермак.

Он убежден, что будущие гарантии безопасности должны стать частью юридически обязывающих документов, в частности договоров между Украиной и странами-гарантами.

Андерс Фог Расмуссен рассказал, что обновленный (второй) проект рекомендаций учитывает ключевые комментарии, полученные по результатам предыдущего заседания группы.

По его словам, основное внимание в этом проекте сосредоточено на первой части – это оборонные гарантии, являющиеся основой рекомендаций.

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