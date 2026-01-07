Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Украина обсуждает с партнерами

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер после подписания декларации о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны, 6 января 2026 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море, но о развертывании над Украиной ядерного зонтика Великобритании или Франции речи не идет.

Об этом Зеленский сообщил 7 января, отвечая на вопросы журналистов.

«Отдельный трек — ПВО, а также — усиление нашей армии, а также дополнительное финансирование для личного состава, для нас очень важна укомплектованность наших бригад. И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции», — добавил президент Украины,

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Зеленский также отметил, что Украина еще не получала новых систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов, но американцы «понемногу» предоставляют ракеты к системам.

Говоря о системах ПВО, президент отдельно поблагодарил Норвегию, но отказался озвучивать детали.

Кроме того, он сказал, что не получил от западных партнеров четкого ответа на вопрос, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения страны-агрессора и имеют ли готовый план действий.

Встреча коалиции желающих 6 января

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после встречи коалиции желающих заявил о «значительном прогрессе». По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что несколько тысяч французских военных могут развернуть на границе Украины и РФ после окончания войны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания впервые допустил, что Германия могла бы разместить своих военных в государстве НАТО по соседству с Украиной.