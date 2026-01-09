Сибига заявил, что украинская делегация готова отбыть в США для проведения переговоров по гарантиям безопасности (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинская делегация и президент Владимир Зеленский готовы отправиться в США для продолжения переговоров по гарантиям безопасности , если будет приглашение со стороны Вашингтона.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Сибига отметил, что Украина вместе с партнерами начала новый год с активного дипломатического процесса.

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«Президент Зеленский лично делает все, чтобы приблизить справедливый и длительный мир. Поэтому как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения и приближения справедливого мира для Украины», — сказал он.

Глава МИД Украины напомнил, что в Париже состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.

По его словам, Зеленский ожидает детальный отчет от руководителя и членов украинской делегации по «прогресса, который был достигнут».

«Мы имеем теперь четкое понимание гарантий безопасности. Мы тоже имеем готовность американской стороны. Такие сигналы мы получили. Поэтому еще раз, если будет соответствующий сигнал с американской стороны, украинская сторона готова отбыть для проведения и продолжения переговоров в США», — подчеркнул Сибига.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

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8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне при участии президента США Дональда Трампа.