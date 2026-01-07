«Рамки завершения войны». Умеров сообщил о результатах нового раунда переговоров с США
Рустем Умеров сообщил, что провел переговоры с США (Фото: Рустем Умєров via Facebook)
Украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже 7 января договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.
Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.
Он отметил, что провел уже третью встречу с американской стороной за последнее время.
«Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже», — сказано в сообщении.
Со стороны Украины в переговорах приняли участие сам Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его новый первый заместитель Сергей Кислица, а также председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник Офиса президента Александр Бевз.
«Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США», — отметил Умеров, добавив, что готовится подробный доклад для президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что были плодотворные беседы с советниками по национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темами были гарантии безопасности и координация дальнейших шагов по приближению мира.
«Также провел профессиональную встречу с коллегами по французской военной разведке и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро», — добавил он.
6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.
По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.