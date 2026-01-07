«Рамки завершения войны». Умеров сообщил о результатах нового раунда переговоров с США

Украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже 7 января договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что провел уже третью встречу с американской стороной за последнее время.

«Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже», — сказано в сообщении.

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Со стороны Украины в переговорах приняли участие сам Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его новый первый заместитель Сергей Кислица, а также председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник Офиса президента Александр Бевз.



«Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США», — отметил Умеров, добавив, что готовится подробный доклад для президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что были плодотворные беседы с советниками по национальной безопасности и встреча с делегацией США. Ключевые темами были гарантии безопасности и координация дальнейших шагов по приближению мира.

«Также провел профессиональную встречу с коллегами по французской военной разведке и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро», — добавил он.

Фото: Кирило Буданов / Telegram

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства о системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

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По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.