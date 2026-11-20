«Мы говорим одно, россияне говорят другое». Трамп уклончиво ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины — это в некотором смысле «война в сфере PR» (Фото: REUTERS/Umit Bektas)
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед предоставлением Украине гарантий безопасности сперва необходимо будет достичь мирного соглашения.
Об этом он сказал во время выступления перед журналистами 20 ноября в Белом доме.
Представитель СМИ задал вопрос: «Какие гарантии безопасности американцы готовы предоставить Украине?».
Президент США уклончиво ответил на него.
«Ну, я не знаю. Сначала нам нужно достичь соглашения», — сказал глава Белого дома.
Кроме того, как сообщает телеканал CNN, президент Трамп заявил, что война России против Украины — это также «война в сфере PR».
Как пишут журналисты, глава Белого дома говорил об опровержении Кремлем вчерашнего заявления Джареда Кушнера. Спецпосланник президента США, в частности говорил, что РФ, «удовлетворена» послевоенными гарантиями безопасности для Украины, разработанными по образцу статьи 5 Устава НАТО.
«Послушайте, наша сторона обнародует определенные вещи, потому что это также информационная война. Мы говорим одно, они говорят другое, и Путин не может просто взять и на всё сразу согласиться, а уже потом идти на переговоры», — сказал Трамп.
Кроме того, президент США утверждает, что Путин «хотел бы урегулировать» вопрос войны.
«И это точно. … Он хотел бы урегулировать этот вопрос, и я думаю, что он будет урегулирован», —подытожил Трамп.
13 ноября во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что власти США предлагают Украине гарантии, «схожие со статьями 4 и 5» Устава НАТО. Однако, по словам главы украинского государства, на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской территории находиться американские военные, в Вашингтоне ответили отрицательно.
По словам президента Зеленского, американцы описывают эти гарантии как двусторонние — подобные тем, которые имеет Израиль, или договоренностям США с некоторыми арабскими странами, где расположены американские базы и системы ПВО. Поэтому, подчеркнул он, Украине нужны четкие положения о том, что именно означают такие гарантии.
18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что американские дипломаты оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения по НАТО, военным ресурсам и размещению войск в Европе в рамках переговоров о прекращении войны.
Отмечается, что стремление США заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Европейские лидеры убеждены, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, писало издание.
Как подчеркнули в Bloomberg, представители США даже спросили Киев, готов ли он уступить России Донбасс — в обмен на членство в военном альянсе НАТО.
19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер после заседания Коалиции желающих в Берлине заявил, что Россия «согласится» на вариант с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. Более того, он, в частности, утверждает, что США «удалось убедить» Кремль принять данную идею.
Однако, 20 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отвергла гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО.
Статья 5 Устава НАТО (Вашингтонского договора 1949 года) закрепляет принцип коллективной обороны. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран — членов НАТО считается нападением на всех членов Альянса. В таком случае каждая страна-участница обязуется оказать помощь подвергшемуся нападению союзнику — в том числе, при необходимости, с применением вооруженных сил — для восстановления и поддержания безопасности.