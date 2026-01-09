Трамп заявил о готовности США присоединиться к будущей обороне Украины — NYT
Трамп (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, если будет уверен, что Россия не будет пытаться напасть снова.
Об этом сообщает говорится в интервью Трампа для The New York Times.
«Я твердо убежден, что они не будут вторгаться снова. Иначе я бы на это не согласился», — заявил Трамп.
Как отмечает NYT, президент США отвечал на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины в случае, если Россия нарушит условия возможного перемирия и снова начнет агрессию.
В рамках переговоров о прекращении войны президент Украины Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Украине четких гарантий безопасности со стороны западных партнеров, в частности США. Речь идет об обязательствах помочь защитить страну в случае достижения мирного соглашения.
NYT обращает внимание, что нынешние заявления Трампа являются наиболее далеко идущими из всех, которые он делал ранее, и свидетельствуют о его готовности взять на себя такие обязательства по крайней мере в формате поддержки.
В то же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут играть второстепенную роль, а основной груз ответственности ляжет на европейских союзников Украины.
«Скажем так: ее союзники — вся Европа, другие страны, которые присоединятся, — и Соединенные Штаты», — сказал он.
Президент США также заявил, что по-прежнему верит в стремление главы Кремля Владимира Путина заключить мирное соглашение, несмотря на то что РФ до сих пор не прекратила войну после почти года переговоров.
«Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Я думал об этом давно», — отметил Трамп.
В то же время он признал, что в прошлом случались ситуации, когда договоренности с Путиным срывались из-за позиции украинской стороны, но были и противоположные случаи.
Трамп также заявил, что не готов сейчас обещать увеличение американской поддержки Украине, если Россия и дальше будет затягивать прекращение огня, и не назвал конкретных сроков завершения войны.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США фактически готов, а следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.
По данным Axios, встреча Зеленского и Трампа для завершения соглашения о гарантиях безопасности может состояться уже на следующей неделе.