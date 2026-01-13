Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании будут добиваться личной поддержки гарантий безопасности для Украины от президента США Дональда Трампа , он до сих пор на это не согласился, сообщило издание Financial Times .

По данным издания, чтобы добиваться личной поддержки Трампом гарантий безопасности для Украины после прекращения огня, которые разработала его администрация, они собираются встретиться с Трампом в Давосе.

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Кроме того, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президентка Европейской комиссии планируют принять участие во встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе, сообщили FT трое чиновников.

По данным издания, встреча должна состояться 21 января, в ней могут принять участие другие лидеры Коалиции желающих — государств, поддерживающих Украину.

Также чиновники сообщили, что отдельную встречу планируют провести советники по национальной безопасности стран-членов Коалиции желающих.

Соглашения по Украине, заключенные переговорщиками Трампа и командующим оборонных сил США в Европе в Париже на прошлой неделе, считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после любого прекращения огня.

Европейские столицы обеспокоены масштабами личной преданности Трампа поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией после ряда инцидентов в течение прошлого года, когда президент США делал резко пророссийские заявления относительно российского вторжения в Украину.

Главный переговорщик Трампа с Россией Стив Виткофф заявил после парижской встречи, что ее участники «в значительной степени завершили работу с протоколами безопасности», добавив, что они «настолько сильны, насколько кто-либо когда-либо видел».

«Президент [Трамп] не отступает от своих обязательств», — добавил Виткофф после встречи. Виткофф, зять Трампа и его коллега по переговорам по России Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио будут в составе делегации США на Всемирном экономическом форуме.

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«Без США ничего из этого не произойдет. До сих пор непонятно, что на самом деле чувствует Трамп», — сказал один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Инфографика: NV

В статье отмечается, что форум в Давосе должен был быть сосредоточен на искусственном интеллекте, новых технологиях и других бизнес-темах, но планируемое на ней присутствие Трампа выдвинуло на первый план геополитику и критическую роль США в европейской безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирался ехать в Давос, но его союзники заявили, что если Трамп будет организовывать встречу по Украине, он пересмотрит свое решение.

«Очень хорошо, что американцы вовлечены, в частности, в верификацию и мониторинг [прекращения огня], а также в обеспечение поддержки. Сейчас гарантии безопасности, находящиеся на столе, являются существенными, надежными и четко определенными. Мирный план и гарантии безопасности — это сумма сложных переговоров и упорного труда украинцев, Соединенных Штатов, Европы и Коалиции желающих», — сказала фон дер Ляйен журналистам 11 января во время переговоров.

Намерение Зеленского встретиться с Трампом в Давосе и подписать соглашение о восстановлении Украины — что известно

9 января издание The Telegraph сообщило, что представители официального Вашингтона и официального Киева, скорее всего, подпишут в рамках Всемирного экономического форума в Давосе соглашение о восстановлении Украины на сумму $800 млрд.

«Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправляются на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, они встретятся и завершат подписание соглашения», — сообщили журналисты.

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По данным издания, украинский президент надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом Трампом — чтобы подписать и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

«Однако европейские сторонники президента Зеленского из Коалиции желающих отговорили его от поездки и взамен предложили Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом», — писало издание.

«Официальный Киев надеется, что, если предложить Вашингтону участие в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, которые могут быть приемлемыми для Трампа, то президент США будет более склонен предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — сообщил The Telegraph.

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В то же время, пока до конца не понятно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для создания «сил обеспечения безопасности» в Украине — под эгидой Великобритании и Франции.

