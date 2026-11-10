По словам Рубио, стороны рассматривали различные варианты гарантий, однако окончательного решения пока нет. (Фото: . Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Чтобы гарантии безопасности для Украины после завершения войны были действенными, Россия должна с ними согласиться . В то же время США и их партнеры пока не согласовали окончательный план таких гарантий.

Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Париж, сообщает 9 ноября DRM News .

«Эти гарантии безопасности будут ключевыми для того, чтобы Украина могла согласиться на определенные договоренности. Но они должны быть такими, чтобы с ними согласилась и Россия», — сказал Рубио.

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По его словам, стороны рассматривали различные варианты гарантий, однако окончательного решения пока нет.

«Не думаю, что мы согласовали окончательный, конкретный план того, как это будет выглядеть», — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что для завершения войны важно, чтобы Украина была уверена в собственной безопасности после её окончания.

Рубио также не исключил, что гарантии безопасности для Киева могут быть закреплены отдельным соглашением. В то же время, по его словам, этот вопрос пока не обсуждался детально.

Москва, со своей стороны, настаивает на взаимных гарантиях безопасности для обеих сторон. 28 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос планируется обсудить в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, намеченных на 10−11 декабря.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин — Рябков участвует впервые. По данным Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем ранее.

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента не раскрывал ее состав. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни также будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, — а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.

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8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.