Польша не поддержит ни один мирный договор о сдаче территорий Украины России — офис Дуды 1 мая, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда посещал Киев 13 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуде Якуб Кумох заявил, что страна не поддержит мирное соглашение, которое будет предусматривать сдачу части территории Украины России.

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В интервью Gazeta.pl Кумох сообщил, что сейчас идет обсуждение проекта соглашения между Украиной и странами, которые согласились выступить гарантами ее безопасности. Проект документа предложил Офис президента Владимира Зеленского, среди стран-гарантов — США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.



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«Если мирное соглашение будет достигнуто, нас интересует только такое, которое будет гарантировать территориальную целостность и независимость Украины, и только такое, на которое согласятся украинцы… Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: ни одно мирное соглашение, которое отдаст Украину России, не будет поддержано», — подчеркнул он.

Представители Украины ранее не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на территориальные уступки на востоке.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

Он также не исключил, что мирный договор с Россией будет состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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