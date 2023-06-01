Макрон анонсировал визит в Германию для обсуждения гарантий безопасности Украины 1 июня, 23:49 Эммануэль Макрон (Фото:Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе планирует посетить Германию. Там он обсудит вопрос гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Sky News.



Макрон намерен отправиться в Германию в следующий вторник, «поскольку он тесно сотрудничает со страной в вопросе гарантий безопасности для Украины».

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О своем визите президент Франции объявил в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

Накануне он заявил, что страны Запада должны предоставить Украине гарантии безопасности, поскольку она продолжает противостоять российской агрессии.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Ермак при этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока оно не станет членом Альянса.