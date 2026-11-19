Спецпосланник Джаред Кушнер, в частности, утверждает — США «удалось убедить» Кремль принять идею о том, что соглашение о безопасности для Украины будет основано на механизме, аналогичном статье 5 Устава НАТО (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Страна-агрессор Россия «согласится» на вариант с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. С таким заявлением 19 ноября в Берлине выступил спецпосланник президента США Джаред Кушнер после заседания Коалиции желающих.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Кушнер, в частности, утверждает, что США «удалось убедить» Кремль принять идею, что любое соглашение о безопасности для Украины будет основано на механизме, аналогичном статье 5 Устава НАТО.

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«Я знаю, что в России эта концепция вызывает много скептицизма и недоверия, но именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией», — сказал спецпосланник президента США.

Как уточнил Кушнер, с точки зрения властей США предоставление Украине гарантий безопасности по типу статьи 5 — «действительно очень и очень серьезный шаг».

«И я думаю, что президент Трамп открыт для этого. Но, очевидно, это должно отвечать интересам Америки. Мы должны убедиться, что это станет частью более широкого пакета мер по безопасности», — резюмировал он.

Статья 5 Устава НАТО (Вашингтонский договор 1949 года) предусматривает принцип коллективной обороны. В ней говорится о том, что нападение на одну или несколько стран — членов НАТО считается нападением на всех членов Альянса. В таком случае каждая страна-участница обязуется оказать помощь атакованному союзнику, включая, в случае необходимости, применение вооруженных сил — для восстановления и поддержания безопасности.

13 ноября во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что власти США предлагают Украине гарантии, «схожие со статьями 4 и 5» Устава НАТО. Однако, по словам главы украинского государства, на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской территории находиться американские военные, в Вашингтоне ответили отрицательно.

По словам президента Зеленского, американцы описывают эти гарантии как двусторонние — подобные тем, которые имеет Израиль, или договоренностям США с некоторыми арабскими странами, где расположены американские базы и системы ПВО. Поэтому, подчеркнул он, Украине нужны четкие положения о том, что именно означают такие гарантии.

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18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что американские дипломаты оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения по НАТО, военным ресурсам и размещению войск в Европе в рамках переговоров о прекращении войны.

Отмечается, что стремление США заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Европейские лидеры убеждены, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, писало издание.

Как подчеркнули в Bloomberg, представители США даже спросили Киев, готов ли он уступить России Донбасс — в обмен на членство в военном альянсе НАТО.