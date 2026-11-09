Рубио назвал гарантии безопасности Украины одной из ключевых тем мирных переговоров

Рубио подчеркнул, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а уже затем переходить к обсуждению следующего этапа (Фото: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины являются одним из главных вопросов переговоров о завершении российско-украинской войны. Он надеется на прогресс в ходе трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби, которая должна состояться 10–11 ноября.

Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами 8 ноября, сообщает DRM News.

По словам госсекретаря, вопрос послевоенной безопасности Украины и всей Европы поднимался на протяжении всего переговорного процесса.

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«Постоянно поднимается один вопрос — необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно обсуждалась в ходе каждой беседы», — заявил Рубио.

Он пояснил, что слова президента США Дональда Трампа о прогрессе касаются, в частности, проработки возможной архитектуры безопасности после завершения войны.

В то же время Рубио подчеркнул, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а уже затем переходить к обсуждению следующего этапа. По его словам, на данный момент стороны рассматривают лишь первоначальные предложения, и никаких окончательных договоренностей нет.

«Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив», — добавил госсекретарь, имея в виду спецпредставителей Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел по этому поводу полуторачасовой разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание Bloomberg сообщало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Российскую делегацию возглавит помощник диктатора РФ Владимира Путина Владимир Мединский. Также во встрече в Абу-Даби со стороны РФ примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

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Что касается украинской делегации, то 6 ноября CBS News со ссылкой на комментарий собственного корреспондента Эйдана Стретча сообщал, что ее возглавит руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Однако в самом ОП эту информацию не подтвердили и уточнили, что Буданов будет не во главе, а в составе делегации.