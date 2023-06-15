Президент Чехии озвучил возможные сценарии гарантий безопасности для Украины

15 июня, 11:58
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Петр Павел не исключает, что может появиться и третий вариант гарантий безопасности для Украины (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Петр Павел не исключает, что может появиться и третий вариант гарантий безопасности для Украины (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Президент Чехии Петр Павел озвучил два наиболее вероятный сценария гарантий безопасности для Украины и не исключил, что может появиться еще один.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Павел отметил, что гарантии безопасности — это очень широкий термин.

«Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, предоставленные Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применим для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине», — сказал он.

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Президент Чехии добавил, что гарантией также может быть то, что НАТО уже делает для Украины, а на бумаге можно зафиксировать долгосрочный план поддержки Киева.

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«Конечно, это зависит от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также готовность предоставить его в форме гарантии», — резюмировал он.

Ранее WSJ писала, что страны Запада хотят предложить Украине израильскую модель безопасности до вступления в НАТО, которая, в частности, облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий, а главным гарантом будут выступать США.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

После этого новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

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Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

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Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Петр Павел Война России против Украины

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