Президент Чехии озвучил возможные сценарии гарантий безопасности для Украины 15 июня, 11:58 Петр Павел не исключает, что может появиться и третий вариант гарантий безопасности для Украины (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Президент Чехии Петр Павел озвучил два наиболее вероятный сценария гарантий безопасности для Украины и не исключил, что может появиться еще один.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Павел отметил, что гарантии безопасности — это очень широкий термин.

«Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, предоставленные Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применим для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине», — сказал он.

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Президент Чехии добавил, что гарантией также может быть то, что НАТО уже делает для Украины, а на бумаге можно зафиксировать долгосрочный план поддержки Киева.

«Конечно, это зависит от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также готовность предоставить его в форме гарантии», — резюмировал он.

Ранее WSJ писала, что страны Запада хотят предложить Украине израильскую модель безопасности до вступления в НАТО, которая, в частности, облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий, а главным гарантом будут выступать США.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

После этого новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.



Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

