Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с парламентом план возможного развертывания 6000 французских военных в Украине после достижения мирного соглашения.

Об этом в субботу, 10 января, пишет Le Monde.

По данным издания, 8 января в Елисейском дворце на закрытой встрече присутствовали около 30 политиков, в том числе премьер, министр обороны, главы палат парламента и лидеры партий Франции.

Реклама

В конце встречи Макрон предоставил парламентариям конфиденциальные детали относительно вклада страны в гарантии безопасности для Украины, рассказали газете некоторые присутствующие.

Начальник Генштаба Фабьен Мандон заявил, что французские войска не будут использоваться как силы стабилизации или сдерживания, а президент Франции подчеркнул, что они будут поддерживать украинскую армию «вдали от фронта», отметило издание.

Лидер фракции левой партии Непокоренная Франция Матильда Пано добавила, что страна могла бы направить в Украину 6000 солдат. Она также заявила, что не доверяет президенту США Дональду Трампу после его действий в Венесуэле, усомнившись в надежности американских гарантий безопасности.

В Le Monde написали, что некоторые политики из оппозиции настаивают на мандате ООН для развертывания французских войск в Украине.

Министр обороны Себастьян Лекорню заявил о необходимости привлечения парламента к обсуждению, которое состоится в течение 15 дней с возможным голосованием.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

Реклама:

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне при участии президента США Дональда Трампа.

