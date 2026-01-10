Франция рассматривает отправку 6000 солдат в Украину после заключения мирного соглашения — Le Monde
Макрон обсудил с парламентом план отправки 6000 французских военных в Украину (Фото: Michel Euler/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с парламентом план возможного развертывания 6000 французских военных в Украине после достижения мирного соглашения.
Об этом в субботу, 10 января, пишет Le Monde.
По данным издания, 8 января в Елисейском дворце на закрытой встрече присутствовали около 30 политиков, в том числе премьер, министр обороны, главы палат парламента и лидеры партий Франции.
В конце встречи Макрон предоставил парламентариям конфиденциальные детали относительно вклада страны в гарантии безопасности для Украины, рассказали газете некоторые присутствующие.
Начальник Генштаба Фабьен Мандон заявил, что французские войска не будут использоваться как силы стабилизации или сдерживания, а президент Франции подчеркнул, что они будут поддерживать украинскую армию «вдали от фронта», отметило издание.
Лидер фракции левой партии Непокоренная Франция Матильда Пано добавила, что страна могла бы направить в Украину 6000 солдат. Она также заявила, что не доверяет президенту США Дональду Трампу после его действий в Венесуэле, усомнившись в надежности американских гарантий безопасности.
В Le Monde написали, что некоторые политики из оппозиции настаивают на мандате ООН для развертывания французских войск в Украине.
Министр обороны Себастьян Лекорню заявил о необходимости привлечения парламента к обсуждению, которое состоится в течение 15 дней с возможным голосованием.
6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.
По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.
8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне при участии президента США Дональда Трампа.