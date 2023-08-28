Гарантии безопасности для Украины должны быть похожи на израильскую модель — Зеленский 28 августа, 00:21 Зеленский подчеркнул, что договор с США может быть похож на израильскую модель гарантий безопасности от американцев (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/?hl=en)

Двусторонний договор с США по гарантиям безопасности Украины должен быть похож на израильскую модель. В нем должны быть обозначены вопросы санкций, оружия, финансов, однако с каждой страной перечень может быть другой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью 1+1.



«Там (в договорах о гарантиях безопасности, — ред.) должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты — меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией — сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но (имеют, — ред.) финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии», — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что договор с США может быть похож на израильскую модель гарантий безопасности от американцев.

«С США у нас, наверное, будет именно такая модель — израильская, там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг», — пояснил он.

Президент заверил, что в случае смены президента в США договор будет продолжать действовать, поскольку документ должен быть обязательно ратифицирован Конгрессом, а в европейских странах — их парламентами.

Зеленский добавил, что Украина не отказывается от НАТО, а гарантии безопасности будут действовать на пути Украины в Альянс.