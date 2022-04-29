Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины
Кулеба заявил, что мир должен Украине безопасность (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры определиться с гарантиями безопасности для Украины.
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«Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить», — написал он в своем Twitter.
Кулеба подчеркнул, что именно вакуум безопасности привел к российской агрессии.
«Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. После этого мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии», — резюмировал он.
После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.
Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.
Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.
Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.
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