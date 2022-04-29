Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины 29 апреля, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что мир должен Украине безопасность (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры определиться с гарантиями безопасности для Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Мир должен Украине безопасность, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Кулеба подчеркнул, что именно вакуум безопасности привел к российской агрессии.

«Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. После этого мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии», — резюмировал он.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора. Встреча может состояться, когда делегации закончат работу над документами.

Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.