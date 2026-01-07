Макрон созывает руководителей госинститутов Франции: будут говорить о ситуации в Украине и гарантиях безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, 6 января 2026 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

В Елисейском дворце в четверг, 8 января, состоится встреча в формате Сен-Дени, которую созывает французский президент Эмманюэль Макрон .

Об этом Суспільному сообщили в Елисейском дворце.

Журналисты пишут, что к участию приглашены президент Сената, президент Национальной ассамблеи, лидеры парламентских партий, главы парламентских групп, а также руководители комиссий по вопросам обороны и иностранных дел обеих палат.

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Как отмечает издание, мероприятие станет продолжением заседания коалиции желающих, состоявшегося 6 января в Париже. Основная тема встречи — ситуация в Украине и вопросы гарантий безопасности, связанных с войной.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, представители ЕС, НАТО, Турции и ряда других стран. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.