Об этом в среду, 28 октября, пишет The Financial Times.

«Сначала нужно решить вопрос этой войны, а уже потом искать ответы на те вопросы, которые Россия ставит, исходя из своих представлений и ожиданий в сфере безопасности», — подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что к обсуждению послевоенного урегулирования и гарантий безопасности должна присоединиться и Европа.

«То есть о концептуальных вещах мы можем говорить с россиянами при посредничестве Америки, но если мы переходим к формату гарантий безопасности и будет утверждено, что это такие гарантии, для которых нам нужна Европа, то она должна присутствовать при обсуждении этих гарантий», — добавил он.

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На этой же встрече с журналистами, которую цитирует FT, Владимир Зеленский пояснил, что под «гарантиями безопасности для России» Москва подразумевает изменение системы безопасности в Европе и мире, а также перераспределение сфер влияния. По его словам, этот вопрос не нов: Россия, по его мнению, поднимала его в ходе переговоров с США еще до начала полномасштабного вторжения, в частности на встречах с президентом США Джо Байденом.

«Когда сейчас они снова поднимают этот вопрос, то, безусловно, речь идет и о роли НАТО. У стран, входящих в НАТО, всё понятно. Им не обязательно обсуждать это с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос — возможен ли отход НАТО, какой-то инфраструктуры НАТО? Этот вопрос точно не к Украине, мы не являемся членом Альянса. Если бы мы были членами, мы бы сказали: „Нет, в этом нельзя уступать“», — отметил украинский президент.

Трехсторонняя встреча России, США и Украины — что известно

21 октября спецпосланник президента США Стив Виткофф провел переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге и, по его словам, привез документы с подходами к завершению войны. До этого, 20 октября, он встретился в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Киев и европейская сторона предложили перейти к трехсторонней встрече лидеров.

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Зеленский еще 17 октября говорил, что среди возможных площадок для такой встречи американцы обычно называют Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков 21 октября заявил, что Китай уже готовит возможную встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.