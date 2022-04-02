«Бумажные документы не помешают России». Кто или что может обеспечить Украине безопасность — два вопроса дипломату Валерию Чалому 2 апреля, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По итогам мирных переговоров с РФ в Стамбуле 28 марта украинская сторона предложила подписать международный договор по гарантиям безопасности в обмен на нейтралитет и невступление в НАТО. Среди возможных гарантов Украина назвала 11 стран, в том числе Россию.

В США заявили, что пока нет конкретных деталей, но обсуждение инициативы продолжается. В Великобритании сообщили, что страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит. В Германии тоже выразили «общую готовность» к этой роли.

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В то же время Wall Street Journal пишет, что в целом западные союзники Украины встретили это предложение скептически. Почему на предложение Украины мир реагирует не очень охотно, Радио НВ выясняло у Валерия Чалого, председателя правления Украинского кризисного медиацентра, посла в США в 2015—2019 годах.

— Какие гарантии безопасности, по вашему мнению, могут предоставить Украине США и союзники? Могут ли они соответствовать статье 5 Устава НАТО, как просит Украина? А главное — когда: пока идет война или уже после?

— О таких гарантиях сначала нужно спрашивать тех, от кого мы их ожидаем, а уже говорить об этом официально или предлагать переговорные позиции. Потому что сейчас обстоит ситуация несколько странно: мы сначала хотим на двустороннем уровне достичь каких-то договоренностей, перемирия, а потом спросить у партнеров, какой уровень гарантии они могут предоставить. Это подход несколько странный.

По собственному опыту и по предыдущим предложениям США, сомневаюсь, что дадут такой уровень гарантии, было сказано участниками делегации, как дает ст. 5 Вашингтонского договора НАТО. Я хотел бы это, но много сомнений.

Более того, позиции некоторых стран уже прозвучали.

Нет ничего невозможного, но дипломатия — это не только заявления, но и умение реалистично оценить возможные варианты действий.

На сегодняшний день мне кажется, что ст. 5 Вашингтонского договора и эти гарантии могут быть предоставлены по сути только странами НАТО. Или ядерным государством, например, США в двустороннем глубоком оборонном и безопасном соглашении. Если над этим работать хотя бы с США и получить уже какие-нибудь, возможно, непубличные договоренности, тогда можно продвигаться дальше. Если нет, можно попасть в сложную ситуацию, когда твои намерения не совпадут с реальными действиями партнеров и союзников.

— Тогда интересно, какие гарантии могут быть? Не может ли быть альтернатива Будапештскому меморандуму. Будет смешно, если Украина снова подпишет такой документ.

— Вовсе не смешно ни от чего. Имея предыдущий опыт, в том числе и с Будапештским меморандумом, который в принципе, по крайней мере, в политическом смысле гарантировал нам много вопросов, но на практике это толковалось по-разному, скажу, что в сегодняшнем мире я бы не доверял писаным документам, как это было раньше.

Это не только о Будапештском меморандуме. У Украины с Россией были гарантии безопасности, что больше не бывает. Это был двусторонний договор о суверенитете и территориальной целостности, зарегистрированный в ООН. И это никоим образом не помешало России нарушить и «расстрелять» этот документ.

Поэтому я не верю ничему изложенному. Сейчас гарантии — это твоя оборонительная способность. А дальнейшие шаги на международном уровне могут дополнить твою способность защищаться. Самая существенная гарантия — это максимальное увеличение возможностей самостоятельной обороны государства. Это то, что Украина делает сейчас с помощью своих партнеров, которые не участвуют в войне на стороне Украины, но помогают разными способами: и поставками вооружения, и санкционной политикой, и финансовой поддержкой.

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