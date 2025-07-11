Зеленский заявил, что африканская страна готова вложить деньги в производство дронов в Украине

По словам президента Зеленского, он с президентом Магамой договорился организовать встречу на уровне министров (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Ганы Джоном Драмани Магамой заявил, что у данной африканской страны есть интерес к украинским технологиям — в частности, к изготовлению различныхтипов дронов.

Соответствующий пост глава украинского государства опубликовал 11 июля на своей странице в соцсети Х.

«Мы одинаково заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Обсудили сферы, в которых уже сейчас можем углубить партнерство. Прежде всего говорили о сотрудничестве в агропромышленном комплексе и создании продовольственного логистического хаба в Гане», — заявил президент Зеленский.

Реклама

По словам главы украинского государства, он с президентом Магамой договорился организовать встречу на уровне министров и в ближайшее время украинская делегация поедет в Гану.

«Есть интерес Ганы также к нашим технологиям, производству различных типов дронов и опыту, который Украина приобрела в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными. Пригласил президента Магаму приехать в Украину.», — подытожил президент Зеленский.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявлял, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год. По его словам, в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов. По словам президента, только с начала 2025 года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов на оптоволокне.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская промышленность имеет мощности, чтобы уже в 2025 году увеличить производство дронов на 40%, однако для этого не хватает денежных средств.

7 июля аналитики издания Defense Express со ссылкой на исследования аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review сообщило, что Украине за год удалось нарастить производство дронов на 900% и на данный момент количество производимых БПЛА превышает 200 тысяч.