США поддерживают расследование военных преступлений РФ в Гаагском суде — Госдеп

10 марта, 05:08
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США в последние годы работали над перезагрузкой отношений с МУС (Фото:www.hrw.org)

США в последние годы работали над перезагрузкой отношений с МУС (Фото:www.hrw.org)

США поддерживают расследование агрессии РФ в Украине в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Незадолго до этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон блокирует отправку материалов в МУС из-за опасения создания прецедента для дальнейшего привлечения к ответственности американских военных. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются участниками Римского статута МУС.

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Прайс отметил, что США в последние годы работали над перезагрузкой отношений с МУС. Администрация Дональда Трампа вводила санкции против чиновников суда из-за попытки расследования возможных военных преступлений американских военных в Афганистане.

«Но мы не обсуждаем конкретные формы поддержки, которую можем или не можем оказывать МУС. Мы не хотим делать ничего, что способно поставить под угрозу беспристрастность расследования, что может помешать обеспечению правосудия», — сказал Прайс журналистам.

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Журналисты задали ему уточняющий вопрос, считают ли США, что МУС может проводить расследование в отношении РФ, учитывая что Россия не ратифицировала Римский статут. «Мы поддерживаем расследование, объявленное прокурором. Украина — государство-участник МУС», — ответил господин Прайс.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Госдеп Госдеп США Россия-США Украина-США Гаага Международный уголовный суд Гаагский трибунал Война в Украине Военные преступления РФ Война России против Украины

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