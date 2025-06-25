«Очень приятный» Зеленский и Путин, который должен закончить войну. Главные заявления Трампа на полях саммита НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Американский президент Дональд Трамп дал пресс-конференцию на саммите лидеров НАТО в Гааге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп, в частности, пообещал рассмотреть передачу Украине ракет для систем ПВО Patriot и анонсировал звонок российскому диктатору Владимиру Путину.

Это первый саммит НАТО для Трампа с 2019 года, и специально для него мероприятие сократили, чтобы «удержать внимание [американского президента] и не дать ему времени испортить задуманную демонстрацию единства», писали западные СМИ.

NV собрал главные заявления главы Белого дома на полях саммита.

1. Отметил, что его встреча с Зеленским была «очень приятной», хотя в прошлом у них «были немного тяжелые времена», и анонсировал звонок Путину.

«Я хотел узнать, как у него дела», — прокомментировал Трамп встречу с украинским президентом. Кроме этого, американский лидер заявил, что после встречи он сделал вывод относительно Зеленского.

«Я думаю, он хотел бы видеть конец этого (войны России против Украины — ред.). И я хочу. Я думаю, что… я вынес из встречи то, что он (Владимир Зеленский — ред.) хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что это отличное время, чтобы завершить это. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы завершить войну», — сказал Трамп.

«Он ведет храбрую битву, это сложная битва», — добавил президент США.

2. Ответил, согласен ли он с тем, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины.

«Возможно. Я знаю, он хотел бы завершить [войну], выйти из этой ситуации, это затруднительная ситуация для него. Он недавно звонил и спрашивал, может ли помочь с Ираном. Я сказал — нет, вы можете помочь с Россией», — ответил президент США.

Кроме этого, Трамп заявил, что Путина «ввели в заблуждение».

Трамп признал, что удивлен тем, что ему не удалось быстро достичь соглашения по Украине, и добавил, что Путин «должен закончить войну».

3. Пообещал, что рассмотрит поставки Украине ракет для систем ПВО Patrot.

«Позвольте мне сказать вам, они [украинцы — ред.] хотят получить ракеты для Patriot. И мы посмотрим, сможем ли предоставить некоторые. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны, мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны, 100%… Это очень хороший вопрос».

4. Похвалил лидеров НАТО за обязательство ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону к 2035 году, а также раскритиковал Испанию за то, что страна не подписала обязательство по расходам, и пригрозил «заставить их заплатить дважды».

Трамп заявил, что покидает саммит с «немного другим» взглядом на НАТО, и похвалил лидеров, с которыми встречался, заявив, что они «хотят защитить свою страну, и им нужны США, а без США все будет не так».

«Мы здесь, чтобы помочь им защитить свою страну», — пообещал Трамп.

5. Заявил, что Европа будет брать больше ответственности за собственную безопасность и это поможет избежать катастроф, как война РФ против Украины.

«Надеемся, нам удастся это завершить. На прошлой неделе они потеряли 7000 солдат… в основном солдат, но они также подвергаются ударам в Киеве и некоторых других городах», — сказал Трамп.

6. Заявил, что поддерживает положение Альянса о взаимной обороне, что называют статьей № 5.

На вопрос о том, будет ли он защищать союзников по НАТО, Трамп ответил: «Что я только что сказал? Да, конечно, почему бы я здесь был».

7. Заявил, что Израиль и Иран «истощены» конфликтом, а Иран «вряд ли» снова будет заниматься разработкой ядерного оружия.

Президент США повторял, что в результате американских бомбардировок ядерные объекты в Иране были «уничтожены».

По словам Трампа, на следующей неделе США встретятся с Ираном для обсуждения потенциальной ядерной сделки.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.