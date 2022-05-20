Министры G7 согласовали выделение Украине 18,4 млрд долларов — Reuters 20 мая, 01:08 Цей матеріал також доступний українською Участники встречи финансовых лидеров G7 в Кенигсвинтере, Германия, 19 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Страны Большой семерки согласовали выделение Украине 18,4 млрд долларов помощи, сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике, которое оказалось в распоряжении агентства.

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В проекте документа сказано, что средства помогут Украине закрыть финансовый дефицит и продолжать обеспечивать базовые услуги для населения. Министры финансов G7 подтвердили, что готовы поддерживать Украину на протяжении всей войны и сделать больше, если потребуется, пишет агентство.



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19 мая Сенат США поддержал пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов — по данным СМИ, это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.

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