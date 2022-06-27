В G7 встревожены угрозой передачи Беларуси российских ракет, способных нести ядерные заряды — заявление

27 июня, 14:59
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G7 обвиняет Кремль в грубом нарушении своих обязательств (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

G7 обвиняет Кремль в грубом нарушении своих обязательств (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

На фоне сообщения о возможном размещении на территории Беларуси российских ракет, способных нести ядерные заряды, страны Большой семерки выразили свою «обеспокоенность» по этому поводу.

Соответствующее заявление было обнародовано в понедельник, 27 июня.

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«Мы выражаем серьезное беспокойство после заявлений России, что она может передать Беларуси ракеты с возможностью установить на них ядерные боевые части», — говорится в нем.

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В G7 назвали подобные угрозы со стороны кремлевского режима недопустимыми, обвинив его в очередном грубом нарушении своих обязательств.

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«Мы повторяем наше осуждение неоправданного использования РФ ядерной риторики. Россия должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе те, которые запрещают использование химического, биологического и ядерное оружия. Любое применение такого оружия было бы неприемлемым и встретило бы суровые последствия», — предупредили в организации.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Большая семерка Беларусь Александр Лукашенко Баллистические ракеты G7 Война России против Украины

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