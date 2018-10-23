G7 призвали Саудовскую Аравию расследовать убийство журналиста

Страны G7 призвали власть Саудовской Аравии провести тщательное расследование гибели журналиста Джамаля Хашогги.
Об этом сказано в совместном обращении стран G7, пишет Укринформ.
"Мы еще раз выражаем свое ожидания относительно проведения Саудовской Аравией полноценного, правдоподобного, прозрачного и надлежащего расследования в сотрудничестве с властями Турции, а также детального и полного документирования обстоятельств гибели господина Хашогги. Ответственные за убийство должны за это ответить. Саудовская Аравия должна принять меры, которые обезопасят от повторения подобного в будущем", - сказано в обращении.
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В G7 положительно оценили официальное признание Эр-Риядом факта гибели журналиста внутри дипломатического учреждения страны.
В Большой семерке подчеркнули, что обстоятельства смерти Хашогги напоминают о "необходимости защиты журналистов и свободы слова по всему миру".
Напомним, что Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле.
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