Состоится ли их встреча — неизвестно. Появление Зеленского на саммите G7 стало неожиданностью для президента Бразилии — СМИ 20 мая, 17:16 20 мая Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Хиросиме с неанонсированным визитом (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Для президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы не объявленное заранее появление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 стало неожиданностью, пишет Bloomberg со ссылкой на бразильских чиновников, которые пожелали остаться неназванными.



Лула да Силва все еще колеблется по поводу встречи с Зеленским.

По словам людей, знакомых с ситуацией, на встрече 20 мая президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лулу да Силву сесть за стол переговоров с Зеленским. Представитель Макрона сказал, что французский лидер обсуждал Украину с Лулой, но не подтвердил информацию о призыве к переговорам с президентом Украины. Президент Бразилии лишь сообщил в твиттере, что речь шла об Украине.

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По словам чиновников, некоторые в бразильской делегации заявили, что присутствие Зеленского — «ловушка», чтобы спровоцировать встречу с Лулой да Силвой, некоторые из бразильских чиновников пожаловались, что узнали о визите Зеленского только тогда, когда президент Бразилии уже был в Японии.

Также сообщается, что члены бразильской делегации нервничали из-за того, что Зеленский может появиться на так называемой «семейной фотографии» участников встречи 20 мая, но этого не произошло. Япония заявила, что Зеленский не будет доступен для прессы.

Пресс-служба Лулы да Силвы отказалась отвечать, встретится ли он с Зеленским, однако неназванные бразильские чиновники говорят, что встреча все еще может состояться в последний день саммита — 21 мая.

В прошлом месяце Лула да Силва ездил в Китай, чтобы обсудить предложение президента Си Цзиньпина о прекращении огня, которое привело бы к замораживанию войны России против Украины. В Пекине он призвал страны БРИКС, включая Россию, Индию, Китай и Южную Африку, найти альтернативу доллару во внешней торговле и обвинил США в том, что они помогают разжигать войну в Украине.

«Важно, чтобы США перестали поощрять войну и начали говорить о мире», — заявил Лула да Силва журналистам во время своей поездки в Китай. Несколько дней спустя он принял в Бразилии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Высокопоставленный чиновник из европейской страны G-7 ранее сказал, что присутствие Зеленского создало прекрасную возможность лично пообщаться с такими лидерами, как Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди, который встретился с украинским президентом 20 мая.

Во время саммита G-7 в Хиросиме Зеленский также встретился с премьером Британии Риши Сунаком, премьером Италии Джорджей Мелони, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.