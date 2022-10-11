Лидеры G7 пообещали привлечь Путина к ответственности за волну терактов в Украине

11 октября, 19:14
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Страны G7 также обязались поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» (Фото:Посольство Украины в США / Twitter)

Страны G7 также обязались поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» (Фото:Посольство Украины в США / Twitter)

Главы правительств стран G7 пообещали привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина за волну ракетных ударов по Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам виртуальной встречи.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти атаки и напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чем не повинное гражданское население представляют собой военное преступление. Мы привлечем президента Путина и виновных к ответу», — говорится в сообщении.

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Страны G7 также обязались поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», обещая при этом продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку.

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«Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Мы стремимся поддерживать Украину в удовлетворении ее потребностей в подготовке к зиме», — добавили лидеры G7.

Накануне Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Количество погибших в результате российского терракта возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали. Страна-агрессор за день нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Войска РФ G7

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