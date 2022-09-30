Россия достигла нового «дна». Главы МИД G7 отреагировали на заявление Путина об аннексии четырех областей Украины 30 сентября, 20:24 Эмблема саммита Большой семерки 2022 года (Фото:Lukas Barth / Pool / Reuters)

Министры иностранных дел стран Большой семерки в пятницу, 30 сентября, осудили заявления российского диктатора Владимира Путина об аннексии четырех украинских областей и пообещали ввести дополнительные санкции против России.

Как сообщает Европейская служба внешних связей, в заявлении глав МИД G7 сказано, что они никогда не признают ни попытки аннексии, ни фейковые «референдумы», которые проводились под дулом автоматов. Министры назвали действия главы российского режима «новой низшей точкой, до которой Россия опустилась в своем вопиющем пренебрежении международным правом».



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«Мы примем дополнительные экономические меры в отношении России, а также в отношении физических и юридических лиц внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права», — подчеркнули министры.



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G7 также осудила ядерный шантаж России и заявила, что это не остановит поддержку Украины. В Большой семерке добавили, что страна-агрессор должна немедленно вывести все свои войска и технику с территории Украины и уважать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.



Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.