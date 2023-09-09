В проекте декларации G20 пункт об Украине остался пустым — Reuters 9 сентября, 04:27 Саммит G20 состоится 9−10 сентября в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Участники G20 до сих пор не могут разрешить разногласия по формулировке пункта итоговой декларации относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

В 38-страничном проекте, который был распространен среди членов G20, параграф под названием «геополитическая ситуация» остался пустым, тогда как было достигнуто соглашение по 75 другим пунктам, включая вопросы изменения климата, криптовалют и реформы в многосторонних банках развития.

Видео дня

Один из источников, цитируемых Reuters, выразил мнение, что возможно не удастся достичь согласия по совместной декларации. Тем не менее, существует вариант, при котором будут указаны позиции всех членов G20, включая их согласия и несогласия.

«Мы можем скрыть разногласия и сформулировать общее заявление о необходимости мира в мире, чтобы все согласились», — заявил другой источник издания.

Еще один высокопоставленный чиновник одной из стран G20 заявил, что пункты, касающиеся конфликта в Украине, были представлены странами Запада и отправлены России для ее оценки. По его словам, Россия имела возможность выразить свое мнение и несогласие в рамках заявления.

«На данный момент Россия блокирует компромисс, который был приемлем для остальных участников», — добавил он.

В случае отсутствия согласия, Индия, как председатель G20, вынуждена будет сделать заявление главы, что означало бы, что впервые за 20 лет саммит G20 не выдаст итоговой декларации.

Саммит G20 состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.