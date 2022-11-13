Рада планирует призвать партнеров исключить Россию из G20 — нардеп Железняк

13 ноября, 23:27
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Украина хочет призвать партнеров исключить Россию из G20 (Фото:ВРУ)

Украина хочет призвать партнеров исключить Россию из G20 (Фото:ВРУ)

Верховная Рада планирует на следующей неделе принять обращение к международным партнерам об исключении Российской Федерации из G20.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк.

«Завтра начинается саммит G20 в Индонезии. В связи с этим парламент готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из "группы двадцати" (G20). Соответствующее постановление будет внесено и проголосовано в ВРУ на следующей неделе», — написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

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Парламентарий напомнил, что в 2014 году после аннексии Крыма Россию уже выгнали из «большой восьмерки» (G8).

15-16 ноября в Индонезии на острове Бали состоится саммит G20, куда также приглашен глава Украинского государства.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Большая семерка Верховная Рада Большая двадцатка G20 G7 Саммит G20 Ярослав Железняк Война России против Украины саммит G20 Бали

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