Мерц заявил, что готов поговорить с Путиным на саммите G20 в США

Журналист спросил канцлера, возможна ли его встреча с Путиным в декабре. В ответ Мерц отметил, что готов к такому разговору, если российский президент прибудет на саммит (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не будет избегать разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами в декабре. В то же время пока неизвестно, планирует ли глава Кремля участвовать во встрече.

Об этом Мерц заявил во время публичного диалога с гражданами в немецком городе Хаген, сообщает Westfalenpost в публикации от 8 ноября.

Журналист спросил канцлера, возможна ли его встреча с Путиным в декабре. В ответ Мерц отметил, что готов к такому разговору, если российский президент прибудет на саммит.

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«Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина. Если он там будет, я не стану уклоняться от возможности провести с ним беседу», — заявил канцлер.

В то же время Мерц добавил, что Путин пока не подтвердил свое участие в саммите.

Приглашение Путина на саммит G20 — главное

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила российского диктатора Владимира Путина на саммит. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при условии выполнения определенных, пока не озвученных «предварительных условий» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.