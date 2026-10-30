Несколько европейских дипломатов выразили возражения против того, чтобы их на встрече G20 в Атланте фотографировали вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым (Фото: Majid Asgaripour/West Asia News Agency via REUTERS)

Глубокие разногласия среди дипломатов стран «Большой двадцатки» (G20) , в частности из Китая и России, вынудили делегацию США отказаться от идеи группового фотоснимка.

Об этом 30 октября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Встреча дипломатических делегаций G20 началась в Атланте (штат Джорджия) на фоне глубоких разногласий по поводу многочисленных войн и других глобальных кризисов, угрожающих международной безопасности и торговле, пишет издание.

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«Эти разногласия вынудили США отказаться от планов по групповому фото с участниками встречи министров иностранных дел G20. Это произошло после того, как несколько европейских дипломатов выразили возражения против того, чтобы их фотографировали вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым, и пригрозили покинуть мероприятие, сообщили американские чиновники», — сообщило АР.

На саммите дипломатов Большой двадцатки, который пройдет в Атланте 30−31 октября, председательствует госсекретарь США Марко Рубио. Мероприятие станет подготовкой к саммиту лидеров стран Большой двадцатки, который президент Дональд Трамп примет в своём гольф-клубе в Майами в декабре 2026 года.

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. Приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Готовность встретиться с Путиным в формате «Группы двадцати» в Майами ранее уже выражал президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он повторил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако только при выполнении определенных, пока не названных «предпосылок» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

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Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» запланирован на 14−15 декабря 2026 года в Майами. В сентябре Вашингтон пригласил Путина принять участие во встрече. Госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что саммит мог бы стать для российского диктатора возможностью провести переговоры с Трампом и другими мировыми лидерами.

В Кремле подтвердили, что Россия планирует участвовать в работе «Группы двадцати», однако решение о личном присутствии Путина пока не принято. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Путин не посещал саммиты «Группы двадцати» лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.